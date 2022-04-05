Evden hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık olayında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 2 şahsı yakaladı. Evden hırsızlık olayının şüphelileri olan H.K. (36) ve A.B. (57) isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.