Son Dakika
E-5 Karayolu Darülaceze mevkiinde hafriyat kamyonu ve bir motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasında bulunan kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Merter istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Evden hırsızlık iddiasına gözaltı
Samsun’da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Asayiş 03.03.2022, 15:18
Samsun’da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.F.T.’ye ait evden 2 adet bakır kazan, elektrik kabloları ve banyo kazanı çalındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili E.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.