Evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı

Elazığ’da bir evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan işletme sahibi, ev sahibinin öldüğünü düşünerek durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, balkondan girdiği evde kokmuş etlerle karşılaştı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bin binanın 2’nci katında kötü kokular alan komşuları ev sahibinin öldüğünü düşünerek durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevre taraması yaptıktan sonra itfaiye personeli, merdiven yardımıyla balkondan içeri girdi. Sağlık ve polis ekiplerinin içeri girdiği evde dolapta bulunan etlerin çürüdüğü bundan dolayı da kötü koku geldiği anlaşıldı.

Ekipler, ev sahibine ulaşarak, evin içinden koku geldiğini belirterek olay yerinden ayrıldı.