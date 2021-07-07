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Evden çıkmak istemeyen kiracı polisle çatıştı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ev sahibi tarafından evden çıkarılmak isteyen kiracı polisle çatıştı.

Asayiş 07.07.2021, 18:53
Evden çıkmak istemeyen kiracı polisle çatıştı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ev sahibi tarafından evden çıkarılmak isteyen kiracı polisle çatıştı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ev sahibi tarafından evden çıkarılmak istenen kiracı polisle çatıştı. Avukatı ile birlikte kiracının yanına giden ev sahibi, kiracısını evden çıkması için ikna edemeyince polis çağırdı. Olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayan kiracının, daha sonra polislere ateş açması ile çatışma çıktı.

Çatışmanın ardından olay yerinde çok sayıda ekip sevk edilirken, binanın etrafında güvenlik koridoru oluşturuldu. Binada yaşayan diğer vatandaşları tahliye eden polis, kiracının bulunduğu eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon ile sağ olarak yakalanan kiracı, tutuklanarak karakola götürüldü. Çıkan çatışmada ise ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
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