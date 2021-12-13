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Evden çaldıkları televizyonu battaniyeyle örtüp götürdüler

Pendik’te akşam vakti bir evin penceresinden içeri giren hırsız, içeride bulunan ziynet eşyaları ile saatleri çaldı, ardından televizyonu kucaklayıp evden çıktı. Sokakta gözcülük yapan hırsız ile evden çıkan hırsız, üstünü battaniye ile örttükleri televizyonu kucaklarında arabaya taşıyıp olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 13.12.2021, 09:58
Evden çaldıkları televizyonu battaniyeyle örtüp götürdüler

Pendik’te akşam vakti bir evin penceresinden içeri giren hırsız, içeride bulunan ziynet eşyaları ile saatleri çaldı, ardından televizyonu kucaklayıp evden çıktı. Sokakta gözcülük yapan hırsız ile evden çıkan hırsız, üstünü battaniye ile örttükleri televizyonu kucaklarında arabaya taşıyıp olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 4 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşandı. Evde yaşayan karı kocanın dışarıda olduğunu fark eden iki hırsız, boş evde hırsızlık yapmak için hareket geçti. Duvardan evin penceresine uzanan hırsız, penceredeki sinekliği çıkarıp açarak evden içeri girdi. Başka bir hırsız da evin karşısındaki binanın altında bekleyerek çevrede gözcülük yaptı. İçeri giren hırsız evde bulunan saatleri, ziynet eşyalarını, bebeğe alınan ziynet eşyalarını ve LCD ekran televizyonu çaldı. Sokakta gözcülük yapan hırsız, binaya girmeye çalışan motokurye ile ona yol tarifi yapan bir vatandaşın oradan uzaklaşması ile evin önüne gelip evdeki hırsıza eliyle işaret yaptı. İki hırsız, üzerini battaniye ile örttükleri televizyonu kucaklarında taşıyarak arabalarına koydu. Hırsızlığa uğradıklarını fark eden ev sahipleri durumu polise bildirdi.

Hırsızlık mağduru olan ev sahibinin babası Zeki Başın, “İki hırsız buradan geliyorlar. İkinci kata menfezi açıp giriyorlar. Çocuk kilidini kapatıyor ve eve giriyor. Yatak odasını çekmeceleri her yeri dağıtıyor. 5 saat, bir çift küpe, gelinin kolyesi, bebeğin eşyalarını alıyorlar. Eve girince çelik kapıdaki mandalı kapatıyor dışarıdan açılmasın diye. İki kişiden biri burada erketeye yatıyor. Sokak tenha olunca hemen gel gel diye işaret yapıyor. Yaklaşık zararım 30 bin TL kadar. Zarar vermek için yatak odasındaki takım elbiselere asitli bir şeyler atıyorlar” dedi.

Battaniyeyle örttükleri televizyonu kucaklarında taşıdılar

Hırsızların televizyonu kucakların taşıyarak götürdükleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde binan önünde bir vatandaş motokuryeye yol tarifi yapıyor. Motokurye ile vatandaşın bina önünden ayrılmasıyla evin önüne gelen hırsız, içerideki hırsıza eliyle işaret yapıyor. El işaretiyle sokağın tenha olduğunu anlayan hırsız kucağındaki televizyonu ile sokağa çıkıyor. İki hırsız üzeri battaniyeyle örtülü televizyonu araçlarına taşıyor.

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