Evden alkol satışı pahalıya patladı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de korona virüs sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, büfesini açamayan işletme sahibi, büfenin üst katında alkol satışı yaparken yakalandı. Polis ekiplerinin suçüstü yaptığı baskında işletme sahibine de alkolü satın alan vatandaşa da toplamda 65 bin 103 lira ceza kesildi.

Olay, Düzce’nin Burhaniye Mahallesi’nde General Kazım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletme sahibi sokak üzerinde bulunan büfesini korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalardan dolayı açamayınca, büfenin üst katındaki daireyi kiraladı. İşletme sahibinin buradan müşterilerine satış yapmaya devam etmesinin ardından çevredeki vatandaşlar kısıtlamalara uyulmadığı konusunda ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Baskında alkol satışı yapan işletme sahibi ve 2 şişe alkol alan müşteri suçüstü yakalandı. Yapılan kontrollerde işletme sahibinin kısıtlama esnasında 2. kez yasağı ihlal ettiği belirlendi. İşletme sahibine ve alkolü almaya gelen müşteriye polis ekiplerince toplam 65 bin 103 lira para cezası uygulandı.