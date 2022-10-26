Evdeki yangında yaşlı kadın ve en az 30 köpek öldü

ABD’nin Arizona eyaletinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği, kafeslerdeki en az 30 köpeğin ise kurtarılamadığı belirtildi.

ABD’nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix’te Cumartesi günü bir evde çıkan yangında yaralanan 86 yaşındaki Marilyn Pauley kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Phoenix Polis Departmanı sözcüsü Phillip Krynsky, yangının ardından evde yapılan incelemede demir kafeslerdeki 30-40 köpeğin ölü bulunduğunu, 7 köpeğin ise itfaiyeciler tarafından kurtarıldığını söyledi. Yaşlı kadının tek yaşadığını ifade eden Krynsky, yangının nedeni araştırıldığını ancak cinayet şüphesi bulunmadığını belirtti. Pauley’in bir komşusunun itfaiye ekiplerine evde köpeklerin bulunduğunu söylediği ancak alevlerin hızla yayılması nedeniyle köpeklerin kurtarılamadığı öğrenildi.

Kurtarılan köpekler bakım ve tedavi için bir hayvan derneğine bırakıldı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, köpeklerden birinin öldüğü, tedavileri devam eden köpeklerin ise bakımsız ve sağlıksız olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden yaşlı kadının oğlu Evan Pauley ise köpeklerin kafeslerde tutulmadığını söyleyerek bakımsız olduklarına ilişkin iddiaları yalanladı. Pauley "Annem bu hayvanları kurtarmak için mücadele ederken öldü. Köpekler annem, babam ve benim birlikte oluşturduğumuz koşularda bakılıyordu” dedi.