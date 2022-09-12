Evdeki silahla kazara kendini vurmuştu, hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde evde bulunan silahla kazara kendini vuran 14 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 8 Eylül tarihinde Taşköprü ilçesine bağlı Kaygınca köyü Sökü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan 14 yaşındaki M.S. isimli kız çocuğu, temizlik yaptığı sırada, evde bulunan silahla kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan M.S., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

M.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.