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Evdeki arkadaşları uyandırmak için odasında girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı
RİZE MERKEZ İSLAMPAŞA MAHALLESİ'NDE MÜLKİYETİ KENDİLERİNE AİT EVDE ARKADAŞLARI İLE BERABER YAŞAYAN 25 YAŞINDAKİ YUSUF KARAİBRAHİMOĞLU İSİMLİ GENÇ SABAH SAATLERİNDE EV ARKADAŞLARI TARAFINDAN YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU.
Asayiş 30.09.2020, 15:41
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Rize’de 25 yaşındaki bir genç aynı evi paylaştığı arkadaşları tarafından yatağında ölü bulundu.
Olay merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kendilerine ait evde arkadaşları ile beraber yaşayan 25 yaşındaki Yusuf Karaibrahimoğlu isimli genç, akşam saatlerinde uykusu gelince yatarak uyudu. Sabah saatlerinde ev arkadaşları tarafından Karaibrahimoğlu uyandırılmaya çalışılırken, yataktaki cansız hali nedeniyle 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Karaibrahimoğlu’nun cenazesi kesin ölüm sebebi için otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Merkezine gönderildi.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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