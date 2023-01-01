Evde unuttuğu telefon polisi alarma geçirdi

Antalya’da cep telefonunu evde unutan şahıs, polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Ekiplerin itfaiye merdiveni ile girdiği evde kimseye ulaşılamazken, komşular ise o anları meraklı gözlerle izledi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 753. Sokak’taki 4 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. telefonla oğlu Hasan T.’ye (36) ulaşamayınca yaşadığı eve geldi. Oğlunun evde olup olmadığını kontrol eden adam, oğlunu tekrar aradığında içeride çalan telefonun sesini duydu. Bunun üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri merdiven yardımı ile girdikleri evde kimsenin olmadığını belirledi. Apartman sakinleri ise yaşananları meraklı gözlerle izledi. Yapılan kontrolün ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, şahsın dışarı çıktığı ve telefonunu evde unuttuğu üzerinde duruluyor.