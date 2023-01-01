Evde unuttuğu telefon, ailesini ve ekipleri alarma geçirdi

Antalya’da ailesinin cep telefonu ile ulaşmaya çalıştığı şahsın telefonu kilitli bulunan evde çalınca ailesini ve ekipleri alarma geçirdi. Ekiplerin itfaiye merdiveni ile girdiği evde kimseye ulaşılamadı. Komşular ise o anları meraklı gözlerle takip etti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 753 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Tercan adreste yaşayan oğlu Hasan Tercan(36) telefon ile ulaşmak isteyince başarılı olamadı. Adrese gelerek oğlunun evde olup olmadığını kontrol eden adam, oğlunun telefonunu aradığında içeride çalan telefonun sesini duydu. Bunun üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve polis ekipleri merdiven yardımı ile girdikleri evde kimseye ulaşamadı. Apartmanda yaşayanlar ise o anları dört gözle takip etti. Yapılan kontrolün ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Şahsın dışarı çıktığı ve telefonu da evde unuttuğu üzerinde duruluyor.