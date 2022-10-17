Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde iddiaya göre evde kısa süreliğine tek başına bırakılan 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey Tavşanlı Mahallesi 95 Sokak’taki bir binanın 4. katında bir yakınının baktığı 3 yaşındaki Barış Can, iddiaya göre evde bir süreliğine tek bırakıldı. Evde yalnız kalan çocuğun oturduğu çekyatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların evden çıkan dumanları fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Barış Can’ın yakınları tarafından hemen hastaneye götürüldü. Ancak küçük çocuk kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, yangının çıkış sebebi hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çocuğun kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Küçük çocuğa bakan kişinin kısa bir süreliğine okuldan dönen kendi çocuğunu servisten karşılamak için aşağıya indiği öğrenildi.