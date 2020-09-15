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‘Evde sıkıldım’ diye dışarı çıkan karantinadaki şahıs polise yakalandı

KASTAMONU’DA KOVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KARANTİNA ALTINDAYKEN ‘EVDE SIKILDIM’ DİYE DIŞARI GEZMEYE ÇIKAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNE YAKALANARAK KREDİ VE YURTLAR KURUMUNDA ZORUNLU KARANTİNAYA ALINDI.

Asayiş 15.09.2020, 15:14
‘Evde sıkıldım’ diye dışarı çıkan karantinadaki şahıs polise yakalandı

Kastamonu’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altındayken ‘evde sıkıldım’ diye dışarı gezmeye çıkan şahıs, polis ekiplerine yakalanarak Kredi ve Yurtlar Kurumunda zorunlu karantinaya alındı.

Kastamonu’da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince karantina altındaki şahısların karantinayı ihlal etmeleri durumunda zorunlu olarak Kredi ve Yurtlar Kurumuna yerleştirilmelerine devam ediliyor. Kastamonu’da korona virüs testi pozitif çıkan ve evinde karantina altında olması gerekirken dışarı gezmeye giden M.A.’yı gören komşuları durumu polis ekiplerine ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.A.’yı dışarıda dolaştığı sırada yakaladı. Polis ekipleri, yaptıkları sorgulamada M.A.’nın korono virüs testinin pozitif olduğu ve evinde karantina altında tutulduğu tespit edildi. Sıkıldığı için dışarı çıktığını ifade eden M.A.’ya 3 bin 180 lira para cezası uygulanarak özel donanımlı sağlık ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri eşliğinde Kastamonu Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Ayrıca evlerinde izolasyon altında olmaları gerekirken yapılan denetimlerde yakalanan 2 kişi daha hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği için yasal işlem yapılarak Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdunda 14 gün süreyle zorunlu karantina altına alınarak, 3 bin 150’şer TL idari paraca cezası uygulandı.

Öte yandan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de kırsal kesimde karantinayı ihlal eden ya da mevsimlik işçi olarak Kastamonu’ya çalışmaya gelen 10 kişi, Şeyh Şaban-ı Veli Yurdunda karantina altında tutuluyor.

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