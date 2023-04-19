Evde ölü bulunan Mehtap bebeğin babası da tutuklandı

Adana’da evde ölü bulunan Mehtap bebeğin gözaltına alınan babası Suat T.’nin de ifadesi ortaya çıktı. Babanın ifadesinde, “Çocuğumuzda gelişim geriliği vardı. Nasıl öldüğünü bilmiyorum. Fakat biz herhangi bir şiddet uygulamadık” dediği öğrenildi. Mehtap bebeğin cenazesi ise halen teslim alınmadı.

Geçen 8 Nisan’da merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ayşegül T. (30), itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açınca evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesediyle karşılaştı. Anne Ayşegül T., olay yerine çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından anne tutuklandı.

"Bir haftadır uyuyor zannediyordum"

Annenin emniyetteki ifadesinde, “İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum” dediği öğrenildi.

Baba da yakalanıp tutuklandı: "Çocuğumuzda gelişim geriliği vardı"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari olan şüpheli baba Suat T.’yi geçtiğimiz günlerde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli babanın emniyetteki ifadesinde, “Eşimle ben uyuşturucu bağımlısıyız. Uyuşturucu madde etkisinde olduğumuz için çocuğumuzla ilgilenemiyorduk. Çocuğumuzda gelişim geriliği vardı. Nasıl öldüğünü bilmiyorum. Fakat biz herhangi bir şiddet uygulamadık” dediği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından baba da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cenaze teslim alınmadı

8 Nisan’da ortaya çıkmadan bir hafta önce öldüğü değerlendirilen bebeğin otopsisi tamamlandı. Bebeğin cansız bedeninin morga kaldırılmasının ardından 11 gün geçmesine rağmen teslim almak için hiçbir başvuru yapılmadığı ortaya çıktı. 3 gün daha bebeğin cansız bedeninin teslim alınmaması halinde savcılık kararı ile defnedileceği bildirildi.