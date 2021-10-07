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Evde korkutan yangın

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir evde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Asayiş 07.10.2021, 09:46
Evde korkutan yangın

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir evde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Aşçıoğlu Mahallesi Alpaslan Caddesi üzerinde bulunan Serdal Özdemir’e ait müstakil evde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evi saran alevler, binanın çatısında bulunan elektrik tellerine de sıçradı. Yangın alanına gelen TREDAŞ yetkilileri tarafından evin elektriği kesildi. İtfaiye ekiplerince yapılan söndürme çalışmalarında, yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının söndürüldüğünü fark eden vatandaşlar rahat bir nefes alırken, yanan evde maddi hasar meydana geldi.

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