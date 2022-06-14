Evde kaçan kız kardeşleri otele yerleştirdi, dayak yedi

İstanbul Avcılar’da evden kaçan iki kız kardeş, kendilerine iş vaadinde bulunduğu ileri sürülen kişinin yerleştirdiği otelde bulundu. Baba kızları evlerine götürürken, onlara yardımcı olduğu iddia edilen kişiyi de dövdü.

İddiaya göre İstanbul’da evi terk eden iki kız, kendilerine iş vaadinde bulunan D.T. tarafından Avcılar Üniversite Mahallesi’ndeki bir otele yerleştirildi. Baba S.K., kızlarının kaldığı yeri belirledi. Ardından yanına oğlu F.K’yi alan S.K, kızlarını eve götürmek için geç saatte otele gitti. Otelden çıkan iki kız, babası ve yanındakileri görünce kaçmaya çalıştı. S.K, oğlu F.K, iki genç kızı zorla araca bindirdi. İki kızın zorla götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Baba ve oğlu kızları memleketi Adıyaman’a gönderdi. Ardından da kızlarını otele yerleştiren kişiyi buldu. S.K., kızlarını kandırdığını öne sürdüğü D.T.’yi Avcılar’da bir AVM’nin önünde buldu. D.T.’nin kaçırılarak Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde götürülüp dövüldüğü iddia edildi. D.T., baba ile oğlundan da şikayetçi olurken, bunun üzerine baba ve oğlu gözaltına alındı. Baba S.K.’de kızlarını kandırdığı gerekçesiyle D.T.’den şikayetçi oldu. Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen baba ile oğlu denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. İki kadına da ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.