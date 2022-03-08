Evde iş vaadiyle dolandırıcılığa 4 yıl hapis

Samsun’da bir sosyal medya platformu üzerinden evde ek iş ilanı vererek ’dolandırıcılık’ yapan bir kişi yargılandığı mahkemece 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da ikamet eden Selin A. Facebook sayfasında ’evlerde paketleme işi verilir’ ilanına inanarak bağlantı kurduğu İbrahim H.Ç.’ye üyelik adı altında 150 lira para gönderdi. Daha sonra İbrahim H.Ç.’nin kendisini dolandırdığını anlayan Selin A. polise şikayette bulundu. İbrahim H.Ç. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı.

Bugün görülen davanın son duruşmasında İbrahim H.Ç. mahkemece ’dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.