Evde ek iş vaadiyle 60 bin lira dolandırıldı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ev ekonomisine destek olmak için evden çalışıp ek gelir elde etmek istedi, dolandırıcıların hedefi oldu.

Yapılan onca uyarıya rağmen dolandırıcılar evde ek kazanç sağlamak isteyen vatandaşları tuzağa düşürmeye devam ediyor. Bir takım ürünlerin evden paketlenerek kazanç sağlanacağını öne süren dolandırıcılar vatandaşlardan topladıkları kapora, ürün ve vergi adı altındaki ücretlerle ortadan kayboluyor.

Saray ilçesinde yaşayan Gülcan K. sosyal medyada dolaşırken yapılan, "Evde ek iş yaparak kazanç sağlayabilirsiniz" paylaşımının kurbanı oldu. Yaklaşık 60 bin lira parasını dolandırıcılara kaptıran Gülcan K. sosyal medyada gezinirken ’evde ek iş yaparak gelir sağlayabilirsiniz’ diye bir paylaşım gördü. Yapılan paylaşımı inceleyen ve altına yapılan yorumlara inanarak sosyal medya sayfasının sahibiyle iletişime geçti. İşte bu dakikadan sonra dolandırıcıların planı işlemeye başladı. Gülcan K.’ya evde boncuk dizme gibi bir iş olduğunu ve bu işleri eve kargo yoluyla göndereceklerini söylediler. Dolandırıcılar, daha sonra bu işi vermeleri için 450 lira güvence bedeli, sigorta parası ve yapılan işlerin parasını yatırmak için hesap açacaklarını ve 400 lira da kart parası göndermesini istediler. Ev ekonomisine katkı sağlamak ümidiyle dolandırıcıların tuzağına düşen Gülcan K. verilen hesaba istenilen parayı gönderdi. Ardından bununla da yetinmeyen dolandırıcılar telefonla irtibat kurdukları ve üstün yetenekle ikna ettikleri Gülcan K.’dan çeşitli bahanelerle mobil internet bankacılığı şifrelerini aldılar. Banka bilgilerini dolandırıcılara kaptıran Gülcan K. ve eşi telefona gelen 60 bin lira krediniz onaylandı mesajının ardından hemen bankayla irtibata geçti. Gülcan K. bankadan internet bankacılığı üzerinden talep ettiğiniz krediniz onaylandı ve çekildi cevabıyla dolandırıldıklarını anladılar ve büyük şok yaşadılar.

Dolandırıcılarla telefonla irtibata geçen mağdur ve eşi dolandırıcıların, bunun bir prosedür olduğu verilen hesaba 60 bin lira daha yatırmaları gerektiği ve daha sonra bu paranın diğer parayla birlikte 120 bin lira olarak geri ödeneceği cevabıyla ikinci şoku yaşadılar.

Dolandırıcıların telefonu kapatması ve mağdurlarla irtibatı kesmesi üzerine Gülcan K. ve eşi elindeki ödeme dekontlarıyla birlikte Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek suç duyurusunda bulundu. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.