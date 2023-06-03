Evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde evde çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Yangın Akçakoca İlçesi Ayazlı Mahallesi Martı Sitesinde meydana geldi. Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, evin içinde bulunan eşyalar hasar gördü.