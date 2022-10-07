Evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Olay, Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. 2. katta bulunan dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan 17 yaşındaki Büşra Kabataş’ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.