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Evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

Gaziantep’te, sabah erken saatlerde bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, 1 kişi hafif yaralandı.

Asayiş 23.09.2021, 09:35
Evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

Gaziantep’te, sabah erken saatlerde bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, 1 kişi hafif yaralandı.

Yangın, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi’nde çıktı. İddiaya göre, sabah erken saatlerde evin bir odasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden hane halkı, kendilerini can havliyle dışarı attıktan sonra durumu 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü, 1 kişi yaralandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Acil sağlık ekipleri ise yangında yaralanan bir kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıktığı evde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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