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Evde çıkan yangın ahır ve tandıra sıçradı

Çorum’a merkeze bağlı Hankozlusu köyünde çıkan yangında bir ev, tandırlık ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Asayiş 22.08.2022, 19:19
Evde çıkan yangın ahır ve tandıra sıçradı

Çorum’a merkeze bağlı Hankozlusu köyünde çıkan yangında bir ev, tandırlık ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hankozlusu köyünde Aytekin Şahan’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki ahır ve tandıra sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören ev sahibi ve köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Çorum ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında ev, tandırlık ve ahır ile ahırda bulunan patoz tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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