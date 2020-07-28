Ev yangınında can pazarı
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BİR BİNADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. BİNANIN GİRİŞ KATINDAKİ BEYAZ EŞYA DEPOSUNDA BAŞLAYAN YANGIN, KISA SÜREDE BÜYÜDÜ. BEYAZ EŞYA DEPOSU TAMAMEN YANARKEN, AYNI BİNADAKİ 2 DAİREDE HASAR GÖRDÜ.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın giriş katındaki beyaz eşya deposunda başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Beyaz eşya deposu tamamen yanarken, aynı binadaki 2 dairede hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesi 2553 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katında bulunan beyaz eşya deposunda başlayan yangın, kısa sürede binayı sardı. Alevleri görenler hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü arazözünün müdahale ettiği yangında, korku dolu anlar yaşandı. Apartmanın zemin katındaki beyaz eşya mağazasının deposu ve 1 araç büyük hasar görürken, aynı binadaki 2 dairenin de pvc pencereleri zarar görürdü. Yangında ayrıca 1 araç yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2 araç da kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın sırasında vatandaşların tehlikeyi göze alarak araçları itip, uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangın, itfaiye ekipleri ve mahallelerinin çalışmasıyla söndürüldü.
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