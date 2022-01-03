banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!

Ev ve eşyaları küle döndü, yeni çektiği maaşını kurtarmak için alevlerin arasına atladı

Antalya’da dün gece çıkan yangın sonrası evleri küle dönen 4 kişilik aile, evlerinin yanı sıra tüm eşyalarını kaybetti. Eşyalarını kurtarmak isterken yüzü, kafası ve kollarında yanıklar oluşan babanın, kendi ve oğlunun daha bir gün öncesi aldığı maaşlarını kurtarmak için alevlerin içerisine kendini attığı ortaya çıktı. Felaketin boyutu gündüz drone ile havadan görüntülenirken, evinin halini gördükçe gözleri dolan 2 çocuk annesi Semire Dürgen, “Eşim ve oğlum maaşlarını yeni alıp yastığın altına koymuştu. İçeriye koşup parayı kurtarmaya çalıştı. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Ne varsa hepsi yandı. Giyecek elbisemiz dahi kalmadı” dedi.

Asayiş 03.01.2022, 11:51
Ev ve eşyaları küle döndü, yeni çektiği maaşını kurtarmak için alevlerin arasına atladı

Antalya’da dün gece çıkan yangın sonrası evleri küle dönen 4 kişilik aile, evlerinin yanı sıra tüm eşyalarını kaybetti. Eşyalarını kurtarmak isterken yüzü, kafası ve kollarında yanıklar oluşan babanın, kendi ve oğlunun daha bir gün öncesi aldığı maaşlarını kurtarmak için alevlerin içerisine kendini attığı ortaya çıktı. Felaketin boyutu gündüz drone ile havadan görüntülenirken, evinin halini gördükçe gözleri dolan 2 çocuk annesi Semire Dürgen, “Eşim ve oğlum maaşlarını yeni alıp yastığın altına koymuştu. İçeriye koşup parayı kurtarmaya çalıştı. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Ne varsa hepsi yandı. Giyecek elbisemiz dahi kalmadı” dedi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklar Mahallesi 4402 sokak üzerinde bulunan Cemil Dürgen’e ait gecekonduda çıktı. İşe gitmek için elektrikli ısıtıcıyı açan Dürgen, eşi Semire, oğulları Kadir ve Semir Miçooğulları birlikte bahçeye çıktı. Bu sırada bir anda evinin alevlerin sardığını gören aile, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin bir anda evi sarması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cemil Dürgen, içeride yanan eşyalarını kurtarmak için eve girmeye çalıştı. Bir süre sonra sokağa gelen itfaiye ekipler, yangına müdahalede bulundu. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dürgen ailesi, yangında evlerini ve tüm eşyalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

“Ben bittim abi”

Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen Cemil Dürgen, “İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde, ne oldu, bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim abi. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim” dedi.

Oğluyla birlikte hastaneye kaldırıldı

Kafası ve ellerinde yanıklar oluşan Cemil Dürgen ile dumandan etkilenen Kadir Miçooğulları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, eşi Semire Dürgen ve diğer oğlu Semir Miçooğulları kontrol amaçlı ambulansa alınıp tedavi edildi.

Olay sonrası, başı, yüzü ve kollarında yanıklar oluşan Cemil Dürgen, Kepez Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi plastik cerrahi bölümüne sevk edildi. Cemil Dürgen’in tedavisinin sürdüğü belirtilirken, aileden anne ve çocukları, geceyi evlerinin hemen yanında yaktıkları sobanın başında geçirdi.

Yangının boyutu havadan görüntülendi

Yangının boyutu ise gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Evin içerisindeki tüm eşyaların yandığı gözlenirken, küle dönen ev havadan drone ile görüntülendi.

“Hiçbir şeyimizi kurtaramadık”

Evinin halini gördükçe gözleri dolan 2 çocuk annesi Semire Dürgen, olay anını şu sözlerle anlattı:

“Mutfakta bulaşık yıkıyordum. Çay yapmak için su ısıtıcıyı açmıştım, ondan duman çıkıyor sandım. Daha sonra bir baktım içerisi dumanla dolmuş. Eşimin yanına gidip ona söyledim. Kapıyı açtığı gibi alevler yüzüne doğru vurdu. İçeriden zor çıktı o anda. Alevler bir anda bütün evi sarmaya başladı. Kendimizi dışarı zor attık. Ne kurtarabilirsek diye evin içine girmeye çalıştık. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Ne varsa hepsi yandı. Giyecek elbisemiz dahi kalmadı. Birkaç gün kabullenirlerse komşulara sığındık. Ondan sonrası ne yapacağımızı bilmiyoruz.”

“Maaşlarını yeni almışlardı”

Eşi ve oğlunun maaşlarını henüz 1 gün öncesi aldığını belirten Dürgen, “Eşim ve oğlum maaşlarını yeni alıp yastığın altına koymuştu. Eşim içeriye koşup parayı kurtarmaya çalıştı. Benim de 800 TL vardı o da yandı. Küçük çocuğun altınları vardı, doğum gününde takılan, onlar da gitti. Eşimin durumu hiç iyi değil, önce hastaneye 3-4 saat yattı, oradan Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gönderildi. Plastik cerrahinin görmesi gerekiyormuş. Yüzünde ve kollarında yanıklar var” diye konuştu.

Zor durumda olduklarını da sözlerine ekleyen Dürgen “Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yardım eli uzatılırsa mutlu oluruz. Ne para var ne eşya. Bütün her şey yandı. Açıkta kaldık” ifadelerini kullandı.

“1 kuruşumuz bile yok”

Yangında dumandan etkilenen Kadir Miçooğulları ise şunları söyledi: “Ne kadar uğraşsak da komple yanmaya başladı. O telaşla hiçbir şey yapamadık. Benim 5 bine yakın bir birikimim vardı. Yastığın altındaydı ama hepsi yanmış. Paraya dair şuan 1 kuruşumuz bile yok, mağduruz. Babamın da maaşı yandı, benim de yandı. Üstümdeki giydiğim kıyafet bile yırtık.”

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 18 31
8. Brighton 19 27
9. Wolverhampton 18 25
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 18 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8