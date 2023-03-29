Ev sahibi ve kiracı arasında “merdivenden ittin” polemiği

Kocaeli’de bir kişi, anlaşmazlık yaşadığı ev sahibinin kendisini merdivenden ittiğini ileri sürdü. İddiaların hedefi olan ev sahibi ise “Kendi kendini yere atmış” dedi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir apartmanda kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık meydana geldi. Kiracı Kerim Yalçın, kontratı devam etmesine rağmen ev sahibinin kendisinden hemen evden çıkmasını istediğini ve bunun üzerine yaptıkları konuşmadan sonra ev sahibi tarafından merdivenden itildiğini iddia etti. Hastanede omzunda çatlak teşhisi konulduğunu söyleyen evli ve 2 çocuk babası Yalçın, en kısa sürede evden çıkacaklarını fakat ev sahibinden de şikayetçi olduklarını belirtti. Ev sahibi Cesim Beyazıt ise iddiaları yalanlayarak kiracısının alkol aldıktan sonra huzursuzluk çıkardığını ve kiracısı ile akrabaları arasındaki tartışmadan dolayı kendi evinin kapısına ve camlarına da vurdukları iddiasında bulundu. Kiracısı Kerim Yalçın’ı merdivenlerden itmediğini söyleyen Beyazıt, "Kendi kendini yere atmış” dedi. Öte yandan, ev sahibi Beyazıt kendi evinde kiracısından dolayı huzursuzluk yaşadığını ve bu sebeple kira kontratı bittiğinde kendisinden yeni ev bulmasını istediğini öne sürdü.

“Ev sahibim arkadan itince merdivenden aşağı yuvarlandım”

Ev sahibinin kontratı bitmemiş olmasına rağmen kendisinden evden çıkmasını istediğini, ev sahibinin merdivenden itmesi neticesinde omzunda çatlak tespit edildiğini ve şikayette bulunduğunu söyleyen Kerim Yalçın, “Ev sahibim, ayın 27’si olmasına rağmen bir süre arayla beni aradı. Bizim kira ödeme günümüz ayın 5’i ile 10’u arası. Arayıp kendisinden IBAN istedim. Sonrasında da IBAN numarasını almak için kapısına çıktım. O da kapıda bekliyordu zaten. Görüştüğümde, ‘Bana parayı atma, git çek bana ver’ dedi. ‘Tamam’ deyip indim o esnada da gelini geldi. Gelini geldiğinde zaten aşağı iniyordum, önümden gelini iniyordu. Ev sahibim arkadan itince merdivenden aşağı yuvarlandım. 6-7 merdiven aşağı düştüm. Hiçbir zaman kirayı ödememezlik de yapmadım, günü gününe ödedim. Ayın 5’i ile 10’u arasında olduğu kira sözleşmesinde de görünüyor. Bana, ‘Kira sözleşmen bitiyor, 10 - 15 gün içerisinde evden çık’ dedi. Hiçbir problem yok, çıkacağımı söyledim. 112 ekipleri ilk geldiğinde çatlak veya kırık olabileceği şüphesiyle beni hastaneye götürdü. Çatlak tespit edildi omzumda. Karakola gidip şikayette de bulundum, davacı da oldum. Çık diyorsa yine de en kısa süre içerisinde çıkacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım” dedi.

“Ev sahibim ‘Akşama kadar çıkacaksın’ dedi”

Ev sahibinin kendisinden akşama kadar çıkmasını istediğini öne süren Yalçın, “Benim kiram bin 500 TL idi. Duyduğum kadarıyla ev sahibim kirayı 4 - 5 bin TL civarlarına çekeceğinden benim de o kirayı ödeyemeyeceğimi düşündüklerinden dolayı 10 gün öncesinden, ‘Tadilat yapacağız, evden çıkın’ dedi. Ben de herhangi bir sorun olmayacağını, sözleşmem dolduğu vakit evden çıkacağımı söyledim. Sözleşmem de 2 ay sonra, Mayıs’ın 10’unda doluyor. Çıkacağımı söyledim, sonrasında da ‘Evden akşama kadar çıkacaksın’ dedi. Ben hastaneye gittikten sonra da kardeşlerini toplayıp evimin önüne gelmiş. ‘Evden çıkacaksınız’ diye laflarda bulunmuş. Konuşmamızda ‘Bu kış günü nereye gideyim ağabey? 2 ay sonra çıksam daha iyi olur’ diye durumu izah ettim. ‘Hemen bugün, yarın çıkacaksın evimden’ dedi. Ben de çıkacağımı söyledim. Ne olacağı konusunda da bir fikrim yok. Ne olacağını artık ilerleyen günlerde yaşayıp göreceğiz. Ben düştükten sonra komşulara gidip kendisine şahitlik yapmalarını istemiş. ‘Yazık değil mi bu karda kışta çocuklarıyla adamı çıkarmaya çalışıyorsun’ diyerek kimse ona şahitlik yapmamış” diye konuştu.

“İttiğim yalandır, kendini yere atmış”

Ev sahibi Cesim Beyazıt ise iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını, merdivenden de itmediğini söyledi. Beyazıt, “Hakkımdaki iddialar yalandır. Bu arkadaş alkol içip gelip eşini dövüyor. Eşi de kardeşlerine telefon ediyor ve sonrasında gelip benim kapımı tekmeliyorlar. Eşinin kardeşleri benim camımı kırıyorlar. Bütün mahalle buna şahittir. Ben de, ‘Sana bu evi kiraladığım zaman, burası aile apartmanıdır, burada alkol içmeyeceksin’ dedim. Hatta polis de geldi kapıma. Ben de kendisine 2 aylık sözleşmesi olduğunu, 2 ayı dolunca kendisine ev bulup çıkmasını söyledim. İttiğim yalan, kendi kendini yere atmış. Karakolda bütün kayıtlar vardır. Kayınçosuyla, kayın pederiyle birbirlerine girdiler, benim kapımı tekmelediler. Ben de bu şekilde istemediğimi söyledim. Sen kiracısın, kendine ev bul çık. Bu ev benim, onun değil. Beni huzursuz etti mi çıkıp gidecek” şeklinde konuştu.