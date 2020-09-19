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Ev sahibi hırsızı kürekle kovaladı

Bursa'da ev sahibi ile hırsız evin bahçesinde karşılaştı. Ev sahibi hırsızı kürekle kovaladı. Hırsız duvardan atlayarak kaçtı. O ânlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 19.09.2020, 09:08
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Olay, geçtiğimiz gün Yunuseli Mahallesinde bulunan 3 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi gece evine geldiğinde, içeride ışığın yandığını gördü. Hemen koşarak evin içerisine girdi. Ev sahibinin geldiğini gören hırsız ikinci katta bulunan mutfak camından atlayarak kaçmak isterken bahçede duran ev sahibinin önüne düştü. Ev sahibi ile hırsız göz göze gelirken, ev sahibi yerden aldığı kürekle hırsızı kovalamaya başladı. Hırsız evin duvarına tırmanarak, otların bürüdüğü araziye atlayıp kaçmaya başladı. O anlar ise güvenlik kamerasına ânbeân yansıdı.

O ânları anlatan ev sahibi Suat Uğur, ''Dışarıdaydım. Gece eve geldim. Baktım, içeride ışıklar açık. Hırsız girdiğini anladım. Hemen bahçeye girdim. O sırada bir atlama sesi duydum. Bahçeye indim, mutfak camından atlayan hırsız önüme düştü. Göz göze geldik. Hemen yerden küreği aldım. Kaçmaya başladı. Bahçe duvarına tırmandı, ben de arkasından küreği fırlattım. Ama kaçtı. Evin kenarında bulunan tarlaya atladı. Biz bile oraya otlardan giremiyoruz. Tazı gibi koşarak kaçtı'' dedi.

İhbar üzerine eve gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelerken, ekipler evin her yerinden parmak izi aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsızı yakalamak için polis geniş çaplı araştırma başlattı.

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