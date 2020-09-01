Ev hapsindeki şahsı arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı
KOCAELİ’NİN BAŞİSKELE HAPSİNDEKİ VATANDAŞI ÖLDÜREN ŞAHIS VE BERABERİNDEKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINARAK JANDARMA KOMUTANLIĞINA GETİRİLDİ. ŞENSOY’U ÖLDÜREN ŞAHSIN ARKADAŞI OLDUĞU VE BİR GÜN ÖNCE BABASINI ARAYARAK, “KAAN AĞABEY İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM, KENDİSİNİ ÇOK ÖZLEDİM” DEDİĞİ ÖĞRENİLDİ.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ev hapsindeki şahsı arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlının olaydan bir gün önce arkadaşının babasını arayarak, “Kaan ağabey ile görüşmek istiyorum, kendisini çok özledim” dediği öğrenildi.
Olay, Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski eşi Ezgi Ulugün’e şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaan Şensoy, kelepçe ile ev hapsine çıkartıldı. Kaan Şensoy’un Başiskele ilçesinde yaşadığı eve gece saatlerinde gelen E.D, tabanca ile Şensoy’a 3 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Şensoy kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs evden hızla çıkarak kendisini kapının önünde bekleyen bir arabaya bindi. E.D. ve aracı kullanılan şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan bina sakinleri, binanın içinden elinde silahla bir şahsın koşarak merdivenlerden indiğini görünce Kaan Şensoy’un evine gitti. Şensoy’u kanlar içinde bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şensoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahısların kiralık bir otomobille kaçtıkları tespit edildi. Takibe alınan araç Sakarya’nın Sapanca ilçesinde durduruldu. Araçta bulunan cinayet şüphelisi E.D. ve aracı kullanan H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.
Cinayet zanlısı arkadaşı çıktı
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Başiskele Jandarma Komutanlığına getirildi. Cinayet zanlısı E.D.’nin Şensoy ile arkadaş olduğu ve 1 gün önce Şensoy’un babasını arayarak, “Kaan ağabey ile görüşmek istiyorum, kendisini çok özledim” dediği öğrenildi. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25