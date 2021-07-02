Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde 14 Nisan günü komşusuna iftara giden 32 yaşındaki İran uyruklu mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, 4 yıllık kocası Z.Ç. (36) tarafından öldüresiye darp edildi.

Galavizh Ayoubi Amirabad'ın darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyalmedyada paylaşılınca kocası Z.Ç. polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İranlı kadının mimar olduğu, ülkesinde kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edildiği ve kaçıp Türkiye'ye sığındığı ortaya çıkmıştı.

18 Mayıs tarihinde 22. Asliye Ceza Mahkemesinde darp olayının ilk duruşması görüldü. Mahkeme hakimi tarafları dinledikten sonra sanığı elektronik kelepçe olmadan ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Bunun üzerine kocası Z.Ç., genç kadını ev hapsi cezası olmasına rağmen sürekli rahatsız etti. Dün de Amirabad, 2 çocuğuyla birlikte merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'ndeki bir bankada işlem yaparken elektronik kelepçe izleme merkezi, genç kadını ‘eşiniz sizin olduğunuz yere yaklaşıyor' diyerek uyardı. Bunun üzerine Amirabad, avukatı Oya Tekin'i aradı ve onun yönlendirmesiyle bankanın yanında bulunan CHP il binasına gitti.

“Buraya ağlayarak geldim, çok korkuyorum”

Galavizh Ayoubi Amirabad, kocasının dışarı da gezdiğini, kendisinin çocuklarıyla birlikte ev hapsinde olduğunu belirterek, “Devlet benim kocama ev hapsi verdi, elektronik kelepçesi var. Biz dışarı çıktık bankadaydık ancak elektronik kelepçe izleme merkezi bizi aradı ve ‘Kocan sana yaklaştı' dedi. Nasıl dışarı çıkıyor, kim izin veriyor bilmiyoruz. Zaten hapis hayatını biz yaşıyoruz, o geziyor. Çok korktum. Buraya ağlayarak geldim. Çok korkuyorum” diye konuştu.

“Eve nasıl giderim bilmiyorum”

Eşinin kendisini hala tehdit ettiğini belirten Amirabad, “Bize sürekli ‘Sizi öldürsem de ceza almam' diyerek bizi tehdit ediyor. Biz güvenlik istiyoruz. Rahat rahat dışarı çıkamıyoruz. Bir kadın rahat dışarı çıkmıyor ama bir cani dışarı da rahat rahat geziyor. Korkuyorum. Ben şuan çok şaşkınım. Devlet ona evde kal dedi ama o evde kalmıyor, biz evde kalıyoruz. Şuan eve nasıl giderim bilmiyorum. Kızım dışarı çıkmak istiyor ama benim o zamanda kalbim titriyor” dedi.

“Kriminolojik bir tiple karşı karşıyayız”

Avukat Oya Tekin ise Amirabad'ın eşinin 1 buçuk ay içerisinde 4 defa ev hapsi cezasını ihlal ettiğini söyleyerek, “İlk ev hapsi verildiğinden 2 gün sonra elektronik kelepçe izleme merkezi Amirabad'ı arayarak ‘kocanız evininizin 2 buçuk kilometre yakınında kendinizi koruyun' demiş. Bu kadın nasıl kendisini koruyacak. En son da Amirabad buraya bankaya geliyor ve yine izleme merkezi ‘eşiniz çok yaklaştı' diyerek ikazda bulunuyor. Bir panik halinde beni ağlayarak aradı. Bende parti binasına geçin ben hemen geliyorum dedim. Sanığın daha önce işlediği suçlar, cinayet var. Tam kriminolojik bir tiple karşı karşıyayız. Ancak o şahsa ev hapsi cezası veriliyor” ifadelerini kullandı.