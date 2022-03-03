Ev faresi kadınlar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 farklı ikametten toplam 600 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 4’ü kadın 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte farklı tarihlerde evlerin çelik kapılarının sert bir cisimle kırarak 600 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelilerinin E.K., Y.Ç., N.G. ve Ü.B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için 6 farklı adreste 20 ekiple eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 4 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca ’hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kadın şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.