banner591

banner528

banner590

banner547

Son Dakika

Ev faresi kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince 13 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda; 6 ayrı adresten 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5’i kadın 6 şüpheli yakalandı.

Asayiş 27.08.2022, 11:08
Ev faresi kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince 13 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda; 6 ayrı adresten 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5’i kadın 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amiliği’nce çevik kuvvet destekli 33 ekip ve toplam 90 polisin katılımıyla 13 farklı ikamete eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet dolu fişek ele geçirildi. Ayrıca operasyonda kentte meydana gelen 6 ayrı adresten toplam 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen 5’i kadın olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli kadınların ikametlere girişleri güvenlik kameralarınca kaydedilirken, şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 4 10
2. Fenerbahçe 3 7
3. Başakşehir 3 7
4. Beşiktaş 3 7
5. Adana Demirspor 3 6
6. Giresunspor 3 6
7. Galatasaray 3 6
8. Antalyaspor 4 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 3 5
12. Kayserispor 3 3
13. Sivasspor 3 2
14. Ankaragücü 2 1
15. Ümraniye 3 1
16. Hatayspor 2 0
17. Karagümrük 2 0
18. İstanbulspor 3 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Eyüpspor 3 7
2. Bodrumspor 2 6
3. Samsunspor 2 4
4. Gençlerbirliği 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Bandırmaspor 1 3
8. Sakaryaspor 2 3
9. Boluspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Erzurumspor 2 2
12. Rizespor 2 2
13. Denizlispor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Keçiörengücü 2 1
16. Tuzlaspor 2 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Manisa Futbol Kulübü 1 0
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. M.City 3 7
3. Leeds United 3 7
4. Tottenham 3 7
5. Brighton 3 7
6. Newcastle 3 5
7. Fulham 3 5
8. Brentford 3 4
9. Crystal Palace 3 4
10. Nottingham Forest 3 4
11. Southampton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. M. United 3 3
15. Bournemouth 3 3
16. Liverpool 3 2
17. Everton 3 1
18. Wolverhampton Wanderers 3 1
19. Leicester City 3 1
20. West Ham United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 9
2. Villarreal 2 6
3. Real Madrid 2 6
4. Osasuna 3 6
5. Barcelona 2 4
6. Rayo Vallecano 2 4
7. Athletic Bilbao 2 4
8. Celta Vigo 3 4
9. Atletico Madrid 2 3
10. Girona 3 3
11. Valencia 2 3
12. Real Sociedad 2 3
13. Almeria 2 1
14. Sevilla 2 1
15. Mallorca 2 1
16. Espanyol 2 1
17. Elche 2 1
18. Real Valladolid 2 1
19. Cadiz 2 0
20. Getafe 2 0
25
az bulutlu