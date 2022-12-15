Ev değil hayvan mezarlığı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde H.A.’ya ait evde çok sayıda ölü kedi köpek bulunmasının ardından, ekipler tarafından evin bulunduğu alanda yapılan kazıda gömülü halde onlarca hayvan leşi bulundu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesi 415 sokakta bir evden gelen kötü kokular ve hayvanların kötü bakıldığına dair şikayetlerin artması üzerine alınan savcılık kararı ile girilen evde vahşetin görüntüleri ortaya çıkmış, onlarca çürümüş ölü kedi ve köpek bulunmuştu. Sağ kalan hayvanlar Marmaris Belediyesi Geçici hayvan bakım evine teslim edilerek bakıma alınmıştı. Bugün evin yasal sahibinin o evde sağ hayvanların olduğunu bildirmesi ve bahçenin kazılmasını talep etmesi üzerine ekipler hem evin içinden hem de kazılan bahçeden hayvan leşi çıkarmaya devam etti.

Yaklaşık 10 yıldır aynı evde kiracı olarak yaşayan 74 yaşındaki H.A isimli kadın Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine sevk edilerek üç haftalık gözlem altına alınmıştı. Çatı tamiri için eve gelen ustaların çektiği görüntüler ile ortaya çıkan olayda çöp eve dönen bina ve hayvan mezarlığına dönen bahçe görüldü.

Evin yasal sahibinin savcılık makamına başvurması ve gerekli izinlerin alınmasının ardından Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye temizlik işleri ekipleri ve barınak veterineri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile, Büyükşehir İlaçlama ekiplerinden oluşan onlarca kişilik ekip tekrar çilingir yardımı ile kapıyı açtırıp o eve girerek evde kaldığı düşünülen canlı ve cansız hayvanları aradı. Fen işlerinden gönderilen kepçe ile bahçe kazıldı, ev ilaçlandı.

Kepçe yardımı ile kazılan bahçeden poşetler içinde bazılarının kolunda hala serum iğnesi olan çürümüş kedi ve köpek leşleri bulundu.

Armutalan Mahalle Muhtarı Perihan Topçu, ‘’Biz daha önce defalarca geldik bu eve ancak hanımefendi evin içine girmemize izin vermiyordu. Biz de işlem yapıp ilgili birimlere gönderip geri dönüyorduk, bir şeyler tahmin ediyordum ama bu kadarını hayal bile edemezdik" şeklinde konuştu.

"Evin yeni sahipleri ile de davalık olmuş"

14 ay önce evi ilk sahibinden satın alan kişinin vekili Nilgün Eren, "Yasal süreç çok öncesinden başlamıştı. Zaten avukatlarımız gerekenleri yapıyor. Yasal süreçle ilgili şu anda evde hem canlı hayvan hem de ölü hayvan tekrardan çıkarımını yapıyor. Belediyemiz emniyetimiz herkes burada. Biz de dehşetle izliyoruz olanları’’ diyerek, evde kiracı olarak ikamet eden H.A ile ilgili tahliye davasının hala devam ettiğini ancak H.A ‘nın sözleşmede attığı imzaya itiraz ederek karşı dava açtığını belirtti.

Nilgün Eren hayvan mezarlığına dönen evden çıkması için defalarca ricada bulunduğunu söyleyerek, "Biz evi aldığımız zaman bir buçuk sene evvel kendisine geldik, çok güzel bahçeli evler bulduk. Ama hiçbir şekilde çıkmayı kabul etmedi. Ondan sonra da biz yasal sürece başlattık zaten yasal süreçte devam ediyor’’ dedi.

Evin bahçesinden sadece bugün çıkan poşetler içindeki kemiklerden belirlendiğine göre 20’den fazla kedi ve 3 köpek cesedinin gömülmüş olduğu bildirildi. Sağ kalan hayvanlar ise ilçe tarım gözetiminde Marmaris Belediyesi veterineri ve ekiplerince kafeslere konarak bakım evine gönderildi. Büyükşehir belediyesi ilaçlama ekipleri önce evi sonra da tüm sokağı ilaçlama çalışması yaptı.

Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile gözlem altında tutulan yaşlı kadının raporu konunun uzmanları tarafından değerlendirilerek ilgili birimlere iletileceği söylenildi.

Konu ile ilgili soruşturma ve ev sahibinin tahliye davaları devam ediyor.