Ev değil cephanelik

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bir şahsın ev ve aracında yapılan aramada çok sayıda silah ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ilçede bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Y.Y. isimli şahsın ikametinde ve aracında arama yapıldı. Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda; 2 paket halinde toplam 185 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca içerisinde 10 adet şarjöre basılı fişek, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında toplu tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 39 kurusıkı fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 kutu içerisinde toplam 238 adet av fişeği, 23 içi boş tabanca şarjörü, 1 adet fişek basma makinesi, içi sıvı dolu alüminyum folyo kaplı cam şişe içerisinde uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek, 570 gram patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde ve 6 adet fünye, yaklaşık 10 metre fünye fitili, 1 adet av bıçağı, üzerine 19 adet cıvata çakılmış sopa ele geçirildi.

Şahıs; 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu’na Muhalefet Etmek, Cinsel Saldırı ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçlarından tutuklandı.