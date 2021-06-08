Europol’den küresel operasyon açıklaması: "800 kişi gözaltına alındı"

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), şifreli iletişim uygulaması kullanan suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 800 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şifreli iletişim uygulaması kullanarak dünya genelinde faaliyet sürdüren suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların detayları netleşiyor. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) tarafından yapılan açıklamada, "Truva Kalkanı" adı verilen operasyonlar kapsamında 700 evde arama yapıldığı ve 800 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortaklaşa geliştirilen operasyonda 8 tondan fazla kokain, 22 ton kenevir, 2 ton sentetik uyuşturucu, 6 ton sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme, 250 ateşli silah, 55 lüks araba ve çeşitli para ve kripto para birimlerinde 48 milyon dolar ele geçirildiği belirtildi.

Europol yetkilisi Jean-Philippe Lecouffe yaptığı açıklamada, operasyonun ABD, İsveç, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupalı yetkililerin olağanüstü bir başarısı olduğunu belirtti.

FBI Kriminal Soruşturma Biriminden Calvin Shivers ise "Şifreli iletişim uygulamaları geleneksel olarak kanun yaptırımlarından kaçmak ve uluslararası organize suçları kolaylaştırmak için bir araç olmuştur. FBI ve uluslararası ortaklarımız, sınırları zorlamaya ve bu zorlukların üstesinden gelmek, suçluları adalete teslim etmek için yenilikçi yollar geliştirmeye devam ediyor. Europol’e uluslararası organize suçla mücadele konusundaki kararlılıkları ve FBI ile ortaklıkları için minnettarız" dedi.

İsveç Polis Teşkilatı’ndan (Polisen) Linda H Staaf da, "Bu operasyon, İsveç’te şiddet suçlarına ve uyuşturucu şebekelerine karşı en büyük polis operasyonlarından biri. Kolluk kuvvetleri arasındaki bu tür iş birliğini çok takdir ediyoruz. Suçlar, sınırları aşıyor ve ciddi suçlarla mücadele için uluslararası iş birliği çok önemli" ifadelerini kullandı.

Operasyon kapsamında Yeni Zelanda’da 35, Avustralya’da 224 kişi gözaltına alındı. Almanya’da Federal Kriminal Polis Dairesi’ne göre ülke genelinde 150 ev ve ofis aranırken, 70 şüpheli "uyuşturucu ve silah ticareti yapmak" şüphesiyle gözaltına alındı. Frankfurt Başsavcılığının İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi, Federal Kriminal Polis Dairesi, Hessen Eyaleti Kriminal Polis Dairesi ve Frankfurt Gümrük Soruşturma Dairesi’nin katıldığı ve 2 gündür devam eden operasyonda bin 500 polis görev aldı.