Etrafa rastgele ateş açıp bir binaya sığınan kişi özel harekat timleri tarafından teslim alındı

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede görev yapan mahalle bekçileri şüpheli bir şahsı durdurmak istedi. Bekçilerin dur ihtarına uymayan şüpheli belinden çıkardığı silahla havaya ateş açmaya başladı. Bir yandan silahı kafasına dayayan bir yandan da bekçilerden kaçmaya çalışan şahıs çevredeki bir apartmana sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartmandakiler ellerini kaldırarak dışarı çıktı

Polis ekipleri çevrede yoğun önlem alırken apartmanda oturan kişiler tek tek ellerini havaya kaldırarak aşağıya indi. Özel Harekat polisleri de apartmana operasyon düzenledi. Yaklaşık 6 saat süren operasyon sonrasında şahıs silahıyla birlikte teslim alındı. Şahıs dışarı çıkarıldığı anda çevrede saatlerce bekleyen vatandaşlar polis ekiplerini alkışladı.

Bekçilerin silahlı şahsa müdahalesi cep telefonu kamerasında

Öte yandan, bekçi ile şahıs arasındaki ilk sıcak olay bir vatandaşın cep telefonu kamarasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bekçilerin silahlı şahsı teslim almak için yere ateş açtığı silahlı şahsın ise bekçilerden kaçarak elindeki silahı kafasına dayadığı görülüyor.