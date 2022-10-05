Etiyopya’da düzenlenen hava saldırısında 50’den fazla sivilin öldüğü öne sürüldü

Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde, dün hükümet ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş insanların bulunduğu bir okula düzenlenen hava saldırısında 50’den fazla sivilin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Etiyopya hükümeti ile Tigray bölgesini kontrol eden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasında Kasım 2020’den bu yana çatışmalar sürüyor. Ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı Tigray bölgesinde yer alan Eritre sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Adi Daero kasabasına dün hava saldırısı düzenlediği ve çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş insanların bulunduğu bir okulun hedef alındığı iddia edilerek, düzenlenen hava saldırısında 50’den fazla sivilin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Bölgedeki yardım çalışanı ve 2 Birleşmiş Milletler (BM) kaynağına göre, saldırıda hedef alınan okulun Etiyopya’daki BM Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörlüğü’nün ocak ayında Etiyopya Dışişleri Bakanlığına gönderdiği ülke içinde yerinden edilmiş kişileri barındıran yerleşim bölgeleri listesindeydi.

Etiyopya hükümeti ve BM tarafından henüz saldırı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Basınla konuşma yetkileri olmadığı için ismini vermek istemeyen dört insani yardım kaynağı, görgü tanıkları ve yerel idari yetkililere atıfta bulunarak okulun vurulduğunu ifade etti.

Shire’daki bir yardım görevlisi yaptığı açıklamada, saldırıdan kurtulanların yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Shire kasabasına kaçtıklarını ve en az 50 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini, 70’ten fazla kişinin de yaralandığını aktardığını ifade etti.

TPLF, saldırıda 65 kişinin öldüğünü iddia etti

TPLF Dış İlişkiler Ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda 65 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı öne sürülerek, saldırı “katliam” olarak nitelendirildi. Açıklamada, saldırıdan Etiyopya ve Eritre hükümetleri sorumlu tutuldu.

En kanlı saldırı geçtiğimiz ocak ayında yaşanmıştı

BM İnsan Hakları Ofisine göre, Etiyopya’daki çatışmalarda şu ana kadar en kanlı hava saldırısı geçtiğimiz ocak ayında ülkenin kuzeybatısındaki Dedebit kasabasında düzenlenmiş, mülteci kampının hedef alındığı saldırıda 59 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz ağustos ayında 5 aylık ateşkes bozulmuştu

Etiyopya hükümeti ile TPLF arasındaki 5 aylık ateşkes geçtiğimiz ağustos ayında bozulmuş, çatışmalar yeniden alevlenmişti. Etiyopya hükümeti Afrika Birliği’nin daveti üzerine bu hafta sonu yapılması planlanan barış görüşmelerine katılacağını açıklamıştı. Tigray’ın bölgesel hükümeti henüz davete yanıt vermedi.