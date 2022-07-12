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Etimesgut’ta pompalı tüfek ile dehşet saçan şahıs tutuklandı

8 Temmuz’da cadde ortasında pompalı tüfek ile dehşet saçan U.Ö. kasten yaralama ve mala zarar vermeden dolayı tutuklandı.

Asayiş 12.07.2022, 17:24
Etimesgut’ta pompalı tüfek ile dehşet saçan şahıs tutuklandı

8 Temmuz’da cadde ortasında pompalı tüfek ile dehşet saçan U.Ö. kasten yaralama ve mala zarar vermeden dolayı tutuklandı.

8 Temmuz’da Ankara’nın Etimesgut ilçesinin Alsancak Mahallesi’nde gerçekleşen olayda U.Ö. kız kardeşi ile konuştuğu iddia edilen şahsa pompalı tüfekle saldırdı. Araç içerisinde bulunan ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan C.Y. ve E.D. kendi imkanları ile hastaneye gittikleri öğrenildi. Pompalı tüfek ile saldırı gerçekleştiren U.Ö. ise kasten yaralama ve mala zarar vermeden dolayı çıkarılmış olduğu 1.Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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