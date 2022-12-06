Etiler’de lüks sitede yangın

Beşiktaş Etiler’de bulunan lüks sitenin bacasında başlayan yangın çatıya sıçradı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi Özden Sokağı’ndaki lüks bir sitedeki 7 katlı binanın bacasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 7 katlı bir binanın bacasında başlayan yangın çatıya sıçradı. Çatı alevlere teslim olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıdaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, yangın uzaktan bile kameraya yansıdı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın nedeniyle binada hasar oluştu.