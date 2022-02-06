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Etiler’de hareketli anlar: Beşiktaş polisi 1 milyon lira dolandıran şahsı suçüstü yakaladı

Etiler’de bir telefon dolandırıcılığı çetesi, 65 yaşındaki adamı ve 78 yaşındaki kadını polis süsü vererek yaklaşık 1 milyon lira dolandırdı. Yaşlı iki vatandaşla paraları yanlış kişilere vermesinler diye aralarında “Sarı saçlım, mavi gözlüm” diye parola bile belirleyen çeteden bir şahıs, paraları alıp kaçmaya başladı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine Beşiktaş polisi şahsı suçüstü kıskıvrak yakaladı. Hareketli anlar kameralara yansırken, emekli öğretmen olduğu öğrenilen dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi, paralar ise sahiplerine teslim edildi.

Asayiş 06.02.2022, 10:14
Etiler’de hareketli anlar: Beşiktaş polisi 1 milyon lira dolandıran şahsı suçüstü yakaladı

Etiler’de bir telefon dolandırıcılığı çetesi, 65 yaşındaki adamı ve 78 yaşındaki kadını polis süsü vererek yaklaşık 1 milyon lira dolandırdı. Yaşlı iki vatandaşla paraları yanlış kişilere vermesinler diye aralarında “Sarı saçlım, mavi gözlüm” diye parola bile belirleyen çeteden bir şahıs, paraları alıp kaçmaya başladı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine Beşiktaş polisi şahsı suçüstü kıskıvrak yakaladı. Hareketli anlar kameralara yansırken, emekli öğretmen olduğu öğrenilen dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi, paralar ise sahiplerine teslim edildi.

Beşiktaş Etiler’de geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda telefon dolandırıcılığı çetesi, akşam saatlerinde 65 yaşındaki Ömer Erdal Mertan’ın ev numarasını aradı. Kendisini "Polis memuru Volkan" olarak tanıtan dolandırıcı, Mertan’a parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi. Mertan’a hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı ardından tüm paralarının bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

“Sarı saçlım, mavi gözlüm” parolasıyla dolandırdılar

Daha sonra dolandırıcı yaşlı adama aralarında bir parola belirleyeceklerini telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti. Parolanın da "Sarı saçlım, mavi gözlüm" olduğunu söylemesinin ardından ertesi gün Mertan, 5 bankadaki hesaplarının dökümlerini ve hesap cüzdanlarını aldı. Ardından da dolandırıcıyı arayarak yaptığı işlemleri anlattı.

Bankadan paraları çekip teslim etti

Yaşananların ardından geçtiğimiz Çarşamba günü dolandırıcı, Mertan’ı yeniden arayarak Maslak’taki özel bir banka şubesindeki hesabında bulunan 27 bin 100 doları çekmesini, daha sonra da evine gelecek kişiye aralarındaki parolayı söyleyerek parayı teslim etmesini belirtti. Kendisine söyleyenleri yapan Mertan, öğle saatlerinde zilinin çalması üzerine kapıyı açtı. Kapıyı açan Mertan, parayı doğru kişiye teslim ettiğinden emin olmak için başında kasket, yüzünde maske olan dolandırıcıya, daha önce aralarında belirledikleri “Sarı saçlım, mavi gözlüm" parolasını söyledi. Bunun üzerine yaşlı adam, 27 bin 100 doları bu şahsa teslim etti.

Emniyete gidip kartının kaybolduğunu bildirmesini istedi

Kısa süre sonra kendisini dolandırıcı şahıs, tekrar Mertan’ı arayarak arabasıyla Etiler Tepecik Yoluna gitmesini ve orada bir polis noktası olduğunu anlattı. Sanatçılar Parkının olduğu kavşağa geldiğinde telefondaki dolandırıcı, orada bir polis memurunun aracının içindeyken fotoğrafını çekeceğini söyledi. Daha sonra tekrar arayıp Etiler’deki evine dönmesini söyleyen dolandırıcı, bu kez Etiler Polis Merkezi Amirliğine gitmesini ve kredi kartının kaybolduğunu bildirmesini istedi.

Beşiktaş polisi suçüstü yakaladı

Dolandırıcının dediğini yapan adam, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliğine giderek kapıdaki polis memuruna kredi kartını kaybettiğini söyledi. Yanlış yere geldiği belirtilince de adam herhangi bir işlem yaptırmadan evine döndü. Mertan daha sonra Etiler Polis Merkezi Amirliği’den evine gelen gerçek polislerden telefonda dolandırıldığını öğrendi. Bunun üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın eşkalini polis telsizinden tüm birimlere anons etti. Çalışmalar sürdüğü esnada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, Tepecik Yolu üzerinde eşkale uygun elinde çantayla yürüyen şahsı gördü. Şahsı durduran ekipler, çantadaki paraları sorunca şahıs, müteahhitlik yaptığını, daire sattığını ve karşılığında bu paralarını aldığını söyledi. Şahsın suçüstü yakalandığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş polisinin yakaladığı dolandırıcı tutuklandı

Beşiktaş polisinin dikkati sonucu yakalanan dolandırıcı Ali K. (69), emniyete götürülerek ifadesi alındı. Cep telefonu incelenen şahsın Ömer Erdal Mertan’dan 27 bin 100 dolar, Mediha Ernst’ten ise 600 bin lirayı polis süsü vererek telefon dolandırıcılığı yöntemiyle dolandırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine gözaltına alınan ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen Ali K.’ya ifadesi alınarak “nitelikli dolandırıcılık” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen dolandırıcı Ali K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin eşliğinde paralarını bankaya yatırdılar

Öte yandan Beşiktaş polisinin dolandırıcıdan ele geçirdiği yaklaşık 1 milyon lira, sahipleri tarafından polis ekibi eşliğinde bankaya götürülerek hesaplarına yeniden yatırıldığı öğrenildi. Dolandırıcıların tuzağına düşen iki yaşlı vatandaş, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

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