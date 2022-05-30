banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak

Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı

Bolu’da, narkotik ekiplerinin operasyonunda et yüklü kamyona gizlenmiş 4 kilo 956 gram esrarla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş 30.05.2022, 13:45
Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı

Bolu’da, narkotik ekiplerinin operasyonunda et yüklü kamyona gizlenmiş 4 kilo 956 gram esrarla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan et yüklü kamyonda uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen kamyonu TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Kamyonun etle yüklü kasasında arama yapan ekipler, çuvalların içerisinde gizlenmiş halde 4 kilo 956 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Nurullah K. (26), Mehmet S.A (19), Mehmet Hüseyin Ö. (37) ve Mehmet Can Ö. (28) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
27°
açık