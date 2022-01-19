banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Tosuncuk Davasında Yeni Gelişme!
Tosuncuk Davasında Yeni Gelişme!
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi
Balıkçı Kenan yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadı
Balıkçı Kenan yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadı
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor

Esra Hankulu’nun ölümünde yeni gelişme

Ankara’da Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin davada tutuksuz olarak yargılanan sanık Furkan G., Hankulu’yu sabah gördüğünde hareketsiz bir şekilde dişlerinin kitlendiğini söyledi.

Asayiş 19.01.2022, 13:37 19.01.2022, 13:54
Esra Hankulu’nun ölümünde yeni gelişme

Ankara’da Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin davada tutuksuz olarak yargılanan sanık Furkan G., Hankulu’yu sabah gördüğünde hareketsiz bir şekilde dişlerinin kitlendiğini söyledi.

Ümitcan Uygun’la beraber olan Esra Tanrıkulu (25) evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş, sonrasında geceyi birlikte geçirdiği belirlenen Uygun ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hankulu’nun şüpheli şekilde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olay gecesi evde Uygun’un dışında Dilan C. ve Furkan G.’nin de olduğu belirlenmişti. Hankulu’nun ölümünün künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan kaynaklandığı belirtilmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca hazırlanan iddianamede Uygun hakkında kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürmek suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası, diğer iki sanık Dilan C. ve Furkan G. hakkında ise ‘suç delillerini gizlemek’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Esra Hankulu'nun ölümünde yeni gelişme

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Uygun tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, diğer tutuksuz sanıklar Furkan G., Dilan C. ve maktulün aile yakınları salonda hazır bulundu.

“Ben evden çıkarken Esra kendindeydi”

Olay günü Hankulu’nun bir hap içtiğini söyleyen sanık Ümitcan Uygun, “Gece çorbacıdan geldikten sonra Esra ile yatak odasına geçtik. Sonra Esra titremeye başladı ve kendisini kastı, yataktan düşecek gibi oldu, ben de tuttum. Kendine gelsin diye duşa soktuk ve sonra ayıldı. Kendine geldiğinde bizi ilk başta zor tanıdı. Sonra tekrar uyuduk. Sabah avukatım başka bir meseleden dolayı beni aradı ve ifade vermem gerektiğini söyledi, ben de evden çıkıp adliyeye gittim. Ben evden çıkarken Esra kendindeydi ve beni o yolcu etti. Öğlen 14.00 gibi Furkan beni aradı ve Esra’nın öldüğünü söyledi. İlk başta bana şaka yaptıklarını sandım. O gece Esra’yla hiç tartışmadık ve bir kavgamız olmadı. Bana pasta aldığı için evine çağırdı, ben de o sebepten gittim” dedi.

Hankulu ailesinin avukatı, Uygun’un olayın yaşandığı gece kendi ismini internette haber olarak arattığının HTS kayıtlarında ortaya çıktığını söyledi. Bunun üzerine Uygun, kendisiyle alakalı önceden yapılmış haberlere ara ara baktığını belirtti.

“Ümitcan Uygun beni tehdit etti”

Sağlık ekipleri eve geldiğinde Uygun’un geceyi evde geçirdiğini söylemediklerini aktaran Dilan G. ise, “Esra’yı sabah uyandırmak için odasına gittiğimde yüzüstü yatar pozisyonda buldum. Hiçbir tepki vermeyince Furkan’ı çağırdım. O an Ümitcan’ı aradığımızda kendisi bize ‘112’yi polisi arayın beni karıştırmayın’ dedi. Daha önce farklı bir konuda Ümit beni tehdit etmişti. Telefonla onu aradığımızdaki ses tonu aynı ses tonundaydı. Biz de 112 ekipleri eve gelince Ümitcan’dan bahsetmedik. Daha sonra cinayet büro ekiplerine verdiğimiz ifadede Ümit’in de geceyi bizimle geçirdiğini anlattık. Esra’nın telefonunu saklama gibi bir düşüncem olmadı. Karakola gittikten sonra telefonu çantaya koyduğumuzu söyledik” ifadelerini kullandı.

A Haber on Twitter: &quot;#SONDAKİKA Esra Hankulu&#39;nun ölümüyle ilgili flaş gelişme! https://t.co/FENAXhk7rz https://t.co/LgS4LlXw1X&quot; / Twitter

“Esra’yı gördüğümde dişleri kitlenmişti”

Tutuksuz sanık Furkan G. ise öğlen kız arkadaşı Dilan C. ile uyandıklarında evden çıkmak için Hankulu’ya haber verecekleri esnada Hankulu’yu yatar durumda gördüklerini söyleyerek, “Esra’nın yanına gittiğimde dudakları mordu. Seslere tepki vermemesi üzerine nefes alıp almadığını kontrol ettik. O sıra dişlerinin kitlenmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Sonrasında 112 ekiplerine haber verdik. Esra’nın kanında çıkan maddenin neden olduğu haplara ilişkin ise o hapları kendilerinin vermediğini iddia etti.

Sanık ve sanık avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme, Uygun’un tutukluk halinin devamına, diğer tutuksuz sanıkların ise imza yükümlülüğünü kaldırarak yurt dışı çıkış yasağına hükmederek. duruşmayı 9 Mart tarihine erteledi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11