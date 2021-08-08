banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?

Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sı bulundu

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan Ümitcan Uygun dün gece tutuklandı. Hankulu'nun tırnaklarında Uygun'un DNA'sı çıktı.

Asayiş 08.08.2021, 01:02
Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sı bulundu

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan Ümitcan Uygun dün gece tutuklandı. Kararda, Uygun'un olaydan sonra arkadaşlarına “evde olduğumu gizli tutun, polise söylemeyin" dediği belirtildi. Hankulu'nun tırnaklarında Uygun'un DNA'sı çıktı.

Ankara gazetecisi'nden Alican Uludağ'ın ulaştığı Ümitcan Uygun'un tutuklanma kararı şöyle:

Yorumlar (0)
24°
açık