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Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sı bulundu
Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan Ümitcan Uygun dün gece tutuklandı. Hankulu'nun tırnaklarında Uygun'un DNA'sı çıktı.
Asayiş 08.08.2021, 01:02
Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan Ümitcan Uygun dün gece tutuklandı. Kararda, Uygun'un olaydan sonra arkadaşlarına “evde olduğumu gizli tutun, polise söylemeyin" dediği belirtildi. Hankulu'nun tırnaklarında Uygun'un DNA'sı çıktı.
Ankara gazetecisi'nden Alican Uludağ'ın ulaştığı Ümitcan Uygun'un tutuklanma kararı şöyle: