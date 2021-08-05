Esra Hankulu kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü? Ümitcan Uygun’un Esra'nın ölümüyle ilgisi var mı?

Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler de daha sonra sosyal medyada yer aldı.

Ümitcan Uygun tarafından canlı yayında dövülen Aleyna Çakır (gerçek adı Sema Esen) Şubat ayında iple boğulmuş halde ölü bulunmuştu.

Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı.

ESRA HANKULU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NASIL ÖLDÜ?

25 yaşındaki Esra Hankulu'nun Ümitcan Uygun'un kız arkadaşı olduğu iddia ediliyor. İncelenen kamera kayıtları sonucunda, genç kadının geceyi Ümitcan Uygun ile geçirdiği doğrulandı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun gözaltına alındı.



Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu(25) olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi.

Arkadaşlarının o gece Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi. Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler.

Ümitcan Uygun daha önce 2 kere gözaltına alınıp salınmıştı.

Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.