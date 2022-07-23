Esneler’de şüphe üzerine durdurulan araçta sahte içki ele geçirildi

Esenler’de kontrol amaçlı durdurulan bir aracın içerisinde 197 şişe çeşitli markalarda kaçak alkol ele geçirildi. Üzerinde 131 adet sahte içki bandrolü ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri; Esenler İlçesi’ne bağlı olan Kemer Mahallesi’nde bulunan bir cadde üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücü K.S.’nin (22) şüpheli hareketlerde bulunması üzerine polis ekipleri şahsın üstünü aradı. Yapılan aramada K.S.’nin üzerinde çeşitli markalarda toplam 131 adet sahte içki bandrolü ele geçirildi. Polis ekipleri araçta yapılan detaylı aramalarda ise farklı markalara ait olan ve satışa hazır hale getirilmiş 197 şişe sahte içki bulundu. Sahte içkileri satmak üzere araçla sevkiyat yaparken yakalanan K.S. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu’na Muhalefet" suçundan işlem yapıldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.