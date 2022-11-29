Esnafın müdahalesi, otomobili tamamen yanmaktan kurtardı

Mersin’de motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, esnafın iş yerinden getirerek müdahale ettiği yangın tüpleri sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Özel İdare Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rıdvan Karaköse’ye ait 44 BY 320 plakalı Mercedes marka otomobilden park halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Bu sırada dumanları fark eden çevredeki iş yeri sahipleri yangın tüplerini alarak yardıma koştu. Araç sahibinin kaputu açmasıyla birlikte motor kısmında yükselen alevler esnafın yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de geldi. Ekipler yangınla ilgili inceleme yaptı.

Yangını söndüren esnaftan Mustafa Yıldız, "Yolda iş yerine doğru giderken araç yanıyordu. İş yerinden hemen yangın tüpümüzü aldık müdahale ettik söndürdük. Çok şükür fazla bir zararı olmadı. Daha sonra itfaiye geldi müdahale etti" dedi.

O anlar ise baştan sona vatandaşlar tarafından görüntülendi.