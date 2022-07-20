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Esnafın dikkati bayılan müşterinin yere düşmesini önledi

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kuruyemişçiye gelen müşterinin rahatsızlanarak bayıldığını gören esnaf, zamanında müdahale ederek vatandaşın yere düşmesini önledi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 20.07.2022, 09:34
Esnafın dikkati bayılan müşterinin yere düşmesini önledi

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kuruyemişçiye gelen müşterinin rahatsızlanarak bayıldığını gören esnaf, zamanında müdahale ederek vatandaşın yere düşmesini önledi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bir kuruyemişçide meydana gelen olayda, yakındaki bir hastanede randevusu olan bir kişi evrakları doldururken rahatsızlandı. Esnaf, bayılan müşterisinin rahatsızlandığını zamanında fark ederek hemen müdahale edip yere düşmesini önledi. Hastanede kontrol olacağı için yemek yemediği ve yüzden bayıldığı öğrenilen vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Esnafın müdahale anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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