Esnafın deprem sırasında kaçma anı kamerada

Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri önünde sohbet eden esnaf depremle birlikte sokağa doğru kaçmaya başladı. Büyük panik yaşayan esnaf bir iş yerinin kameralarınca görüntülendi. Öte yandan bir iş yerinde devrilen raflarda güvenlik kameralarına yansıdı.

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