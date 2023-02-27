Esnafa çakılı kabus yaşattı: O anlar kamerada

Balıkesir’de bir şahıs, farklı zamanlarda girdiği marketlerde esnafa çakılı kabus yaşattı. Havran ilçesinde marketlere girerek alışveriş yapacakmış gibi davranan İbrahim Y., iş yeri sahiplerine saldırarak elindeki çakı ile yaraladı. Şüphelinin saldırı anları iş yeri kameralarınca kaydedilirken, zanlı İbrahim Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir Havran’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İbrahim Y. (22), 2 ayrı iş yeri sahibine çakı ile saldırdı. O anlar kameraya yansırken, saldırgan gözaltına alındı.

İddiaya göre; İbrahim Y., Mustafa Tüzün’ün (69) tekel bayisine geldi. Bir süre raflara göz gezdiren İbrahim Y. aldığı çakıyı Tüzün’ün şakağına saplayıp kaçtı. Tüzün, kendi imkanlarıyla gittiği Havran Devlet Hastanesi’nden Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tüzün’ün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Saldırı kamerada

Saldırgan, ilk olaydan 30 dakika sonra ise Arif Dülger’in (23) işlettiği markete girdi. Kasaya gelip, birkaç ürünün fiyatını soran Yıldırım, aynı çakı ile Dülger’e saldırdı. Dülger yara almadan kurtulurken, saldırgan yine kaçtı. İhbar edilen İbrahim Y., polis ekiplerince adresinde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından zanlı, adliyeye sevk edilip, tutuklandı.

Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; şahsın ilk önce tekel bayisine gelip, eline geçirdiği çakıyı Tüzün’ün şakağına sapladığı, ardından markete girip, kasada oturan Dülger’e saldırdığı görüldü.