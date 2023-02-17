Malatya’da depremde işyerleri hasar gören ve yıkılan esnaf aldıkları özel izinle enkaz altında kurtardıkları ürünlerini tahliye ediyor. Zor günler geçirdiklerini belirten esnaflar yarınlara ise umutla bakıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilen illerden biri olan Malatya’da deprem büyük yıkıma neden oldu. Son verilere göre, bin 393 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin 444 kişinin de yaralandığı şehirde 7 bin 542 binada hasar oluşurken, bin 532 yapı da yıkıldı.

Depremlerde en fazla etkilen bölgelerin başında gelen ve şehrin en işlek bölgelerinden olan Yeni cami çevresindeki irili ufaklı yüzlerce işyerinde ise bugünlerde tahliye telaşı yaşanıyor. Depremde işyerleri hasar gören ve yıkılan esnaf aldıkları özel izinle enkaz altında kalan ürünlerini güvenli noktalara taşıyarak tahliye ediyor.

“İkinci deprem yıkıma neden oldu”

İşyerlerinin ikinci depremde hasar gördüğünü aktaran Hasan Aslan,” İkinci depremde sonra böyle oldu. İlk deprem sonrası gelip baktık bir şey yoktu. İkinci depremde eşyalar dökülerek kolonlarda hasar oluşmuştu. Yetkililer gelip incelemiş ağır hasarlı şeklinde rapor tutulmuş bizde mallarımızı çıkarmak için geldik” dedi.

“Hayattayız yaşıyoruz her şey iyi olacak”

İşyerlerini kontrollü bir şekilde tahliye etmeye çalıştıklarını kaydeden bir başka esnaf Burak Aslat ise “ İşyerimize ağır hasar verildi. İzin alarak işyerimizi kontrollü bir şekilde tahliye ediyoruz. Canımızı kurtardık şimdi de malımızı kurtarmak peşindeyiz. Buna da şükür hayattayız yaşıyoruz iyi olacak her şey inşallah” diye konuştu