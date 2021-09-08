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Eskortlu sigara kaçakçılığına polis geçit vermedi

Afyonkarahisar’da polis düzenlediği operasyonda kentte son yılların en büyük kaçak sigara operasyonlarından birine imza atarak 374 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaraları taşıyan tıra bir minibüsün eskortluk yapması dikkat çekti.

Asayiş 08.09.2021, 12:01
Eskortlu sigara kaçakçılığına polis geçit vermedi

Afyonkarahisar’da polis düzenlediği operasyonda kentte son yılların en büyük kaçak sigara operasyonlarından birine imza atarak 374 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaraları taşıyan tıra bir minibüsün eskortluk yapması dikkat çekti.


Operasyon, Çay ilçesi girişinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Edinilen bilgilere göre, bölgede çalışma yapan ekipler bir tır ve minibüsün öncü ve artçı olarak ilerlediğini tespit etti. Ardından araçları uygulama noktasında durduran ekipler, tır içerisinde arama yaptı. Aramalarda 374 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Operasyonda 01 AGZ 661 plakalı minibüsün, kaçak sigaraları taşıyan 55 AAL 72 plakalı tıra eskortluk (öncülük) yaptığı ortaya çıktı. Araçlarda bulunan Musa A., (45), Ahmet A., (61) ve Ali A. (47) isimli şahıslar gözaltına alındı.

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