banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor

Eskort sitesine ilan verip sevgilisiyle gasp yaptı

Adana’da eskort sitesine fuhuş amacıyla başkasının fotoğrafıyla ilan verip anlaştığı iki erkeği gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile sevgilisi tutuklandı.

Asayiş 28.09.2021, 09:44
Eskort sitesine ilan verip sevgilisiyle gasp yaptı

Adana’da eskort sitesine fuhuş amacıyla başkasının fotoğrafıyla ilan verip anlaştığı iki erkeği gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile sevgilisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Eylül’de saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz A. başka kadının fotoğraflarıyla eskort sitesine fuhuş amaçlı ilan verdi. Bir süre sonra M.A. (23) isimli şahıs Deniz A. (42) ile internetten irtibata geçerek 400 lira karşılığında anlaştı. M.A. ile Deniz A.’nın buluştuğu evde oturdukları sırada kadının erkek arkadaşı İsmail Ç. (37) geldi. Belindeki tabancayı çıkaran İsmail Ç., M.A.’yı tehdit ederek cep telefonunu aldı. İsmail Ç.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan M.A., evden kaçtı. M.A. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, aynı yöntemle daha önce Y.Y.’yi de (59) alıkoyup, parasını ve cep telefonunu gasp ettiği ve yağma suçundan arandıkları öğrenildi.

Adresleri belirlenen Deniz A. ile İsmail Ç., polisin yaptığı baskında gözaltına alındı. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0